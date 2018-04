Fackellauf rund um den Erdball als Symbol der Freundschaft

Der "World Harmony Run", ein weltweiter Fackellauf mit dem Ziel, das harmonische Zusammenleben zwischen den Menschen aller Länder, Kulturen und Glaubensrichtungen zu fördern, war am Donnerstag auch im Main-Tauber-Kreis unterwegs: Am Ortseingang von Tauberbischofsheim wurde er von jungen Fechterinnen und Fechtern in Empfang genommen und von ihnen sowie Alexander Pusch, Uli Eifler und Peter

...

Sie sehen 45% der insgesamt 896 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010