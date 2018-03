Anzeige

Tauberbischofsheim.Ein 46-jähriger Audifahrer bog am Donnerstag gegen 11 Uhr in Tauberbischofsheim von der Hochhäuser Straße nach links in die Wolfstalflurstraße ein und hielt kurz an. Durch einen Fahrfehler rollte sein Fahrzeug kurz zurück und stieß gegen einen VW Golf. An den beiden Autos entstand Schaden von etwa 6000 Euro.