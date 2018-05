Eine Gedenkfeier für Trauernde fand in St. Michael statt. © Antje Bauer

Tauberbischofsheim.Laute Klage und stilles Leid, heftiger Protest und kraftlose Ohnmacht, aber auch Erinnerung, Dankbarkeit, Hoffnung und Liebe - all das drückten die "Perlen der Trauer" aus, die im Mittelpunkt bei der ökumenischen Gedenkfeier für Trauernde standen. Eingeladen dazu in die Kirche St. Michael hatte das Trauercafé in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Hospizverein.

Eine stimmungsvolle Atmosphäre

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1286 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2013