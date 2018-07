Genuss mit "Taste of Thailand"

Tauberbischofsheim.Im Kochstudio bei Möbel Schott in Tauberbischofsheim kochten drei Teams für die Regionalausscheidung im Cooking Cup 2011 unter dem Motto "Taste of Thailand" für die vierköpfige Jury. Sieger in Tauberbischofsheim wurden Jens Kaak und Christian Pfeifer aus Aschaffenburg mit ihrer fantasievollen Kreation "Germany meets Thailand".

Die drei Hobbykochteams aus Aschaffenburg, Laudenau/Odenwald

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2516 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.10.2011