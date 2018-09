Kindern Herzenswünsche erfüllen

Tauberbischofsheim.Mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck haben die Kinder der 4. Klasse der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim Weihnachtsbäume e in der Sparkasse wieder festlich geschmückt.

Die Schülerinnen und Schüler unter Leitung von Beatrix Heimburger-Sack befestigten mit Feuereifer bunte Bastelarbeiten an den grünen Zweigen.

Zuvor wurden sie von Privatkundenberater Uwe Göbel

...