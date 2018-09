Gamburg.Pure Zerstörungswut legten die unbekannten Täter an den Tag, die am Montag, zwischen 18 Uhr und 21 Uhr nach Polizeiangaben etwa 35 Zaunpfähle an einem Grundstück im Burgweg in Gamburg herausgerissen bzw. umgedrückt haben. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

