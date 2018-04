"Uns lässt kein soziales Problem kalt"

Main-Tauber-Kreis.Die Kolpingsfamilien begehen jedes Jahr im Oktober den Weltgebetstag. Das Internationale Kolpingwerk mit Sitz in Köln hat diesen Tag, in Anlehnung an die Seligsprechung Adolph Kolpings durch Papst Johannes Paul II. am 27. Oktober 1991 in Rom, ausgerufen. Die Kolpingsfamilien im hiesigen Bezirksverband boten daher ihren Mitgliedern den Besuch von Gottesdiensten an in Hochhausen (mit Grünsfeld,

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2109 Zeichen des Artikels