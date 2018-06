Anzeige

Dittigheim.Anlässlich des 30. Geburtstags der Vleugels-Orgel findet am Samstag, 16. Juni, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Vitus in Dittigheim ein Orgelkonzert statt.

Thomas Drescher, der Diözesankirchenmusikdirektor des Bistums Mainz und vielen noch aus seiner Zeit als Bezirkskantor in Tauberbischofsheim bekannt, wird die Klangvielfalt der Orgel – als „Königin der Instrumente“ bezeichnet – gekonnt in Szene setzen.

Musik durch die Epochen

Quer durch die Epochen erklingen Werke von Rheinberger, Böhm, Bach und Mozart.