Komische und traurige Alltagsgeschichten faszinierten

Am anderen wesentlich gewichtigeren Ende stand das 23-minütige „Ich hab noch Auferstehung“ (Jan-Gerrit Seyler, Deutschland 2012) über eine Beziehung zwischen zwei Teenagern, die sich zunächst nur in einer „Online“-Beziehung über gemeinsame Computerspiele treffen, ohne sich je von Auge zu Auge gesehen zu haben. Erst später stellt sich nach und nach heraus, dass die Partnerin des Spielers todkrank und ans Bett gefesselt ist. Der Film zählte sicherlich zu den stärksten Beiträgen der Auswahl, überaus vorsichtig und behutsam, zart und anrührend inszeniert und nicht zuletzt durch die erstaunliche darstellerischer Leistung der jungen Protagonisten im Gedächtnis bleibend.

Die Reihe der „traurigen“ Geschichten hatte zuvor das stille Drama „Mayday Relay“ (Deutschland 2016, Florian Tscharf) eröffnet: Ein Segler mit seiner Tochter empfängt auf einer Nachtfahrt im Mittelmeer die Hilferufe eines in Not geratenen Flüchtlingsbootes, muss jedoch (wahrscheinlich) seinen Rettungsversuch aufgeben, da sein kleines Boot die Masse der Flüchtlinge nicht aufnehmen kann. Eine alptraumhafte Situation, lapidar und beklemmend dicht inszeniert, wobei das Ende offen bleibt.

Ähnlich bedrückend erwies sich auch „Der Bär“(Deutschland 1914, Pascal Flörks), worin die Auseinandersetzung der Enkelgeneration mit dem Erbe ihrer Großväter, das heißt mit der Weltkriegsepoche thematisiert wird: Im alten Familienalbum mit den Kriegsfotos erscheint der Opa sozusagen aus Kindersicht –man könnte auch sagen aus der eines nachgeborenen „Simplicissimus“ – als „Bär“ – das sieht zunächst komisch aus, doch das Lachen bleibt einem sehr bald im Halse stecken.

Als Animationsfilme waren neben dem schon erwähnten Kino-Rückblick auch die Arbeiten „Die Rolltreppe“ (Norwegen 2014, Christopher Nielsen), „How long not long“ (Dänemark 2016, Michelle und Uri Kranot) und „Der alte Mann und der Vogel “(Deutschland 2015, Dennis Stein-Schomburg) vertreten: Der erste dieser Filme thematisiert in der Metapher einer gegenläufigen Rolltreppe, die von einer Gruppe nackter Menschenfiguren oder Aufsteiger trotz endloser Bemühung nicht bezwungen werden kann, den Leistungs- und Anpassungsdruck in der modernen Gesellschaft. Leicht groteske Überspitzung und Verfremdung schaffen hier einerseits Distanz und andererseits Erkenntnisgewinn.

Das preisgekrönte „How long not long“ ist durch die Verwendung einmontierter Malerei ästhetisch reizvoll – angekündigt als eine „visuelle Reise, die uns auffordert, über eine universale Zugehörigkeit nachzudenken“ – allerdings in der Folge der Bildsequenzen ein wenig beliebig, das letzte Werk der Reihe schließlich steht mit seiner leisen Poesie und Märchenhaftigkeit in der Tradition tschechischer Animationsfilme von Jiri Trnka&Co.

Die „lustigen“ drei Arbeiten hatten auch einen mehr oder weniger ernsten Hintergrund: Besonders galt dies für den Opener „Der Wert der Arbeit“ (Deutschland 2015, Matthias Koßmehl), worin ein nachts arbeitender Straßenkehrer zufällig in eine Kunst-Vernissage gerät, unter den Exponaten sein eigenes Foto entdeckt und es einfach mitnimmt. Es regte mit seinem leisen, hintergründigen Humor zum Nachdenken an.

Die anderen zwei erwiesen sich an diesem Abend als ausgesprochene Publikumslieblinge und wurden am Ende mit lauten Beifall bedacht: „Die Herberge“(Deutschland 2017, Ysabel Fantou) schildert die Verblüffung eines biederen schwäbischen Rentnerehepaars, das eine ehemalige Gaststätte aufsucht, die sich als Asylbewerberunterkunft entpuppt. Nach vielen komischen Missverständnissen löst sich alles in Wohlgefallen auf – fast ein wenig zu schön, um ganz wahr zu sein.

Im „Ponyhof“ (Niederlande 2013, Joost Reijmers) suchen sich zwei Großeltern in der virtuellen Spielwelt ihrer Enkelin zurechtzufinden, deren Faszination sie trotz ständiger Missgriffe schließlich erliegen.

Fürs Publikumgab es die Möglichkeit, alle Filme zu bewerten. Die letzten zwei Arbeiten dürften dabei ganz weit vorne sein. the

