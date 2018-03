Kontrastreiches Programm faszinierte

Anzeige

Der Offene Singtreff Tauberbischofsheim als Ausrichter, der Männergesangverein Tauberbischofsheim und die Singgemeinschaft Gissigheim (Leitung jeweils Mechthild Geiger), der Gesangverein Distelhausen (Leitung S. Winter), „Haste Töne“, Großrinderfeld (Leitung K- Günther), der Gesangverein Impfingen (Leitung St. Buck-Neuhäuser), der Männergesangverein Dittwar (Leitung Edith Lang-Kraft), der Männergesangverein Werbach (Leitung Dieter Bender), der Männergesangverein Pülfringen (Leitung R. Haberkorn), die Gesangvereine Hochhausen, Wenkheim, der Arbeitergesangverein Niklashausen und der Singkreis Dittigheim mit dem Chor „Taktvoll“ (Leitung jeweils Claudio Berberich) boten den Gästen ein mehr als nur abwechslungsreiches Programm.

Von der klassischen Chorliteratur über Volkslieder und zeitgenössischen Kompositionen war bis hin zu englischen Texten alles dabei.

Bunter Liederreigen

Nach der Begrüßung durch den Gruppenvorsitzenden Alexander Schwarz (Dittwar) führte dann Mechthild Geiger, die nicht nur die Chöre und ihre Vorträge ankündigte, sondern zu den einzelnen Beiträgen noch zusätzliche Informationen hatte, durchs Programm.

Den Liederreigen eröffnete der Männergesangverein Tauberbischofsheim, passend zum Anlass, mit dem „Hymnus an den Gesang“ von R. Aysslinger und, fast als Kontrast dazu, dem flott und voller Lebensfreude klingenden „Lustig, ihr Brüder“ von W. Schneider.

Wie gemacht für die Jahreszeit war danach der vom Gesangverein Impfingen besungene „Frühling“ im Satz von P. Brungs und „Heimweh“ im Satz von P. Thibaut, zu dem durchaus auch der Titel „Fernweh“ gepasst hätte. Freddy Quinn hat vor über 50 Jahren dieses Lied international bekannt gemacht.

Der zeitgenössischen Chorliteratur hatte sich auch der Männergesnagverein Pülfringen verschrieben. „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern im Satz von L. Maierhofer kann man dabei kaum besser interpretieren, wie auch „Heißer Sand“ von W. Scharfenberger im Satz von Hehrer, das wiederum von Mila als Interpretin die Hitparaden erobert hatte; lang, lang ist‘s her.

„Mit Gesang und guter Laune“ von K.H. Steinfeld präsentierte die Singgemeinschaft Gissigheim eigentlich das Programm selbst und brachte danach mit dem Spiritual „Walk together, Children“ in einem Arrangement von H. Smith noch einen Schuss Wehmut ins Spiel. Auch hier der Kontrast gewollt und gelungen.

„Altes Fieber“ von den Toten Hosen ist ursprünglich ein kritischer Rückblick auf die eigene Bandgeschichte, für den Männergesangverein Dittwar der gelungene Einstieg in das Programm. Und beim „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens brauchten sie ihre Interpretation überhaupt nicht zu verstecken; sie brachten die Botschaft des Komponisten problemlos ans und ins Publikum.

Lobgesang auf die Musik

„Viva, die Stunde sei ein Fest“ von L. Maierhofer, ein Lobgesang auf die Musik allgemein, war für den Gesangveein Distelhausen der gelungene Auftakt zum noch bekannteren „Sailing“ im Satz von C. Gerlitz. Rod Stewart ließ grüßen und verleitete zum Mitsingen oder zumindest Mitsummen.

Nach einer kurzen Pause fuhren dann „Haste Töne“ im Programm fort. „Ein Freund, ein guter Freund“ von W.R. Heymann/R. Gilbert war eigentlich als Filmmelodie von „Die drei von der Tankstelle“ ohnehin jedem bekannt, die Großrinderfelder setzten mit ihrem Beitrag noch einen drauf und mit „You’ve got to hide your love away“ von Lennon/McCartney präsentierten sie noch einen weiteren Welthit.

SBF-Vizepräsident Wolfgang Runge (Mondfeld) überbrachte anschließend die Grüße des Sängerbunds. Bei einem Gruppensingen singen Chöre für Chöre, die Zuhörer sind also durchaus kritische Sänger, so Runge weiter.

Aus der Geschichte heraus war das Singen ursprünglich eine Männerdomäne, diese Zeiten hätten sich geändert. „Wichtig war, ist und bleibt die Gemeinschaft. Liederabende mit Männerchören und Gemischten Chören bieten eine Leistungsübersicht ohne Konkurrenz mit wohlwollender Sympathie, das sollte auch in Zukunft so bleiben“, so Runge.

Beim Männergesangverein Werbach und dem „Ein Jäger längs dem Weiher ging“ im Satz von Dieter Bender war das Jagdergebnis zweitrangig, dafür die Darbietung mit Sologesang fehlerfrei und „Lieber Wein statt Wasser“ von Alfons Burkhardt fand ohnehin ungeteilte Zustimmung. Ganz auf den Frühling hatte sich der Gesangverein Hochhausen festgelegt. „Der Frühling ist da“ von C. Siegler durfte dabei genauso wenig fehlen wie „Ein Gläschen gefüllt“ von H. Hardter – Lebensfreude pur.

Der Singkreis Dittigheim dürfte zusammen mit dem Chor „Taktvoll“ der zahlenmäßig größte Chor des Abends gewesen sein. Ihr „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus „Tabaluga“ von Peter Maffay im Satz von P. Thibaut ließ das Original fast vergessen und die „Lorelay“ von R. Siegel/B. Meinunger erinnerte an glorreichere Eurovisions-Contest-Zeiten.

„Wunderbarer Abend“

Und noch einmal die Harmonists: Der Gesangverein Wenkheim hoffte mit dem „Veronika, der Lenz ist da“ von Burman/Rotter auf kommende und wärmere Wochen und bot mit der Volksweise „Hans bleib da“ zwar wenig Text, dafür aber umso mehr Stimmung.

Rhythmisch korrekt und vor allem feierlich intonierte der Arbeitergesangverein Niklashausen als Gemischter Chor das „Vater unser“ von H. Haller/B. Meinunger und als Frauenchor die Zigeunermelodie „Lungo o drom“ im Satz von S. Berberich. Der „Offene Singtreff“ Tauberbischofsheim hat bei diesem Chortreffen nicht nur die Gäste verwöhnt, er sorgte auch für den gelungenen musikalischen Abschluss. „Dat du min Leevsten büst“ von S. G. Wolters kann man zumindest sinngemäß noch aus dem Plattdeutschen übersetzen, der Inhalt als Liebeslied war allen schnell klar und mit dem Gospel „Body and Soul“ von L. Maierhofer wurde es dann noch einmal so richtig rhythmisch.

Alexander Schwarz bedankte sich bei den Mitwirkenden für den „wunderbaren Abend“ mit Musikbeiträgen aus allen möglichen Stilrichtungen und für alle Geschmacksrichtungen. Besondere Dankesworte galten der Gruppenchorleiterin Mechthild Geiger für die Koordinierung der einzelnen Beiträge und allen den Helfern vor Ort.

Es gibt wohl kaum eine Chorveranstaltung im Bereich des Badischen Chorverbands ohne den Sängerspruch „Vom See bis an des Maines Strand“. Mit ihm und von allen gesungen hatte der Abend angefangen und mit einem gemeinsamen Lied endete er. Der Titel „Singen macht Spaß“ drückte Stimmung, Motto und Motivation in einem aus. erha

