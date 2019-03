Korridorverlauf nimmt konkrete Form an

Zwei Prototypen für Erdkabel mit drei Adern, die für den geplanten „SuedLink“ durchaus ins Auge gefasst werden können, liegen unter einer Hochspannungsleitung. Der Korridorverlauf nimmt langsam Konturen an. In Tauberbischofsheim gibt es dazu am 28. März einen Infomarkt.

© DPA