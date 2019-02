Kostenlos in die spektakuläre „Nacht der Musicals“

Tauberbischofsheim.„Die Nacht der Musicals“ ist am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle zu erleben. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. In der „Nacht der Musicals“ werden in einer über zweistündigen Show die größten Highlights und bekanntesten Hits der Musical-Topseller präsentiert. In einer spektakulären Show gelingt es den Darstellern ein Potpourri bekannter Musical-Hits aus Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Mamma Mia, Cats und vielen weiteren Musicals darzubieten und für Gänsehautmomente im Zuschauerraum zu sorgen. Wir verlosen drei mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Musical“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 14. Februar. Bild: Agentur

