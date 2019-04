Kostenlos zu „Bookends“

Tauberbischofsheim.Beeindruckend dicht am Original präsentiert das schottische Duo „Bookends“ die unvergessene Musik von Simon & Garfunkel. Begleitet von „Leos Strings“ präsentieren die Ausnahmemusiker Dan Haynes und Pete Richard die bisher mit Abstand authentischste Simon & Garfunkel-Tribute-Show. „Bookends“ sind am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle zu erleben. Tickets gibt es bei den Kundenforen der FN. Wir verlosen fünf mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in der Mail den Namen und die Adresse angeben, in die Betreffzeile „Bookends“ schreiben. Einsendeschluss ist am heutigen Donnerstag. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

