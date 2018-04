Kostenlose Beratungstermine

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die kostenlose Energieberatung im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis findet im Mai in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim statt. Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien.

Hier gibt es in der stationären Beratung unabhängige Auskünfte zu geplanten Neubauten oder energetischen Sanierungen im Bestand. Auch bei Fragen zu Änderungen in der Heizungstechnik, zu Einsparmöglichkeiten im Haushalt und zu gesetzlichen Vorgaben sowie diversen Förderprogrammen von Bund und Land stehen die Berater Bürgern in Einzelberatungen jeweils bis zu 45 Minuten kostenlos zur Verfügung. Sehr stark angefragt waren in der Vergangenheit auch die Anforderungen durch das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg, das bei einem Heizungstausch beachtet werden muss.

Die Beratung findet am Mittwoch, 2. Mai, im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen statt, darüber hinaus am Donnerstag, 3. Mai, im Landratsamt in Tauberbischofsheim und am Montag, 7. Mai, im Rathaus in Wertheim. Die Beratungstermine sind nachmittags und finden als Einzelgespräche statt.