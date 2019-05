Kostenlose Energieberatung

Tauberbischofsheim.Die kostenlosen stationären Energieberatungen im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis finden seit Mai wieder regelmäßig in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim statt. Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien. Die Termine im Juni erfolgen am Mittwoch, 5. Juni, im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen und am Donnerstag, 6. Juni, im Landratsamt in Tauberbischofsheim. Weitere Gelegenheit besteht am Mittwoch, 12. Juni, im neuen Rathaus in Bad Mergentheim. Die nächste Energieberatung in Wertheim findet am 1. Juli im Rathaus statt. Die Beratungstermine sind jeweils nachmittags. Anmeldungen und Infos der Beratung werden bei der Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter der Telefonnummer 09341/82-5813 oder unter der kostenlosen Servicenummer der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 0800/809 802 400.

