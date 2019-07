Kostenlose Energieberatung

Main-Tauber-Kreis.Die kostenlosen stationären Energieberatungen im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis finden am Donnerstag, 1. August, im Landratsamt in Tauberbischofsheim und am Mittwoch, 7. August, im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen statt.

Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien. Auch bei Fragen zu Änderungen in der Heizungstechnik, zu Einsparmöglichkeiten im Haushalt und zu gesetzlichen Vorgaben sowie zu diversen Förderprogrammen von Bund und Land stehen die Berater zur Verfügung. Die Termine im August finden

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.07.2019