Kräfte-Bündelung in ambulanter Pflege

Tauberbischofsheim/Lauda.Einstimmig haben die Mitgliederversammlungen der beiden katholischen Sozialstationen Tauberbischofsheim und St. Kilian Lauda beschlossen, ihre Betriebe in eine neue einheitliche Trägerstruktur zu übergeben. Hierzu wird eine gemeinnützige GmbH gegründet, an der neben dem Mehrheitsgesellschafter Caritasverband im Tauberkreis Tauberbischofsheim auch die fünf katholischen Kirchengemeinden im Einzugsgebiet der beiden Sozialstationen beteiligt sind. Konkret sind dies: Tauberbischofsheim, Königheim, Großrinderfeld-Werbach, Lauda-Königshofen und Grünsfeld-Wittighausen. Hintergrund des Prozesses ist die Bündelung der katholischen Kräfte und die nachhaltige Sicherung der ambulanten Pflege im Landkreis.

Der Vorstandsvorsitzende der Caritas und zukünftige Geschäftsführer der neuen Caritas-Dienste Tauberkreis gGmbH, Matthias Fenger sagt: „Mit der neuen Struktur, die mit professioneller Leitung sowie einem kompetent besetzten Aufsichtsgremium ausgestattet sein wird, können wir den besonderen Herausforderungen der ambulanten Pflege im Main-Tauber-Kreis besser gerecht werden.“ Neben der Versorgung des Einzugsgebiets, spricht Fenger damit vor allem den Fachkräftemangel sowie die stetig wachsenden Anforderungen im Verwaltungsbereich an. „Den Mitgliederversammlungen beider Sozialstationen war es wichtig, dass die bei den Kunden als verlässliche Dienstleister bekannten und geschätzten Stationen nach außen hin weiter erkennbar sind und auch die bisherigen Betriebe in Tauberbischofsheim und Lauda aufrecht erhalten bleiben“, so Erhard Sack, Vorsitzender der Sozialstation Tauberbischofsheim.

Ergänzend dazu wird der Caritasverband g Dienstleistungen für die gGmbH erbringen. Für die Mitarbeiter blieben die arbeitsvertraglichen Rahmenbedingungen die gleichen, so Rechtsanwalt Andreas Stößer, Vorsitzender der Sozialstation St. Kilian.An den Start gehen soll die gGmbH planmäßig zum Jahreswechsel 2019/20.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019