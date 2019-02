Krämermarkt am Montag, 4. März

Tauberbischofsheim.Der erste Krämermarkt in diesem Jahr findet am Montag, 4. März, statt. In der Zeit von 8 und 18 Uhr erwartet die Besucher auf dem Marktplatz eine bunte Auswahl von Bekleidung, Tüchern und Strumpfwaren über Koch- und Kinderbücher bis hin zu Gewürzen und Garn.

Auch dieses Jahr sind süße und deftige Leckereien im Angebot, wie Feinkost, Baumstriezel oder Làngos. Gut verbinden lässt sich der Besuch natürlich auch mit einem Besuch der Tauberbischofsheimer Gastronomen und Einzelhändler. Für die Abhaltung des Krämermarkts auf dem Marktplatz und um den Brunnen herum, wird diese Fläche dafür teilweise gesperrt.

Zum Besuch des Krämermarkts stehen zentrumsnahe Parkmöglichkeiten in den Parkgaragen Ringstraße und Schlossplatz sowie auf den Großparkplätzen Vitryallee, Pestalozziallee und Wörtplatz zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019