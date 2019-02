Krankenhaus ist jetzt Anoa-Klinik

Das Tauberbischofsheimer Krankenhaus wurde als eine von 28 Kliniken in Deutschland in die „Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer Akut-Kliniken Deutschlands“ aufgenommen.

Tauberbischofsheim. Bei vielen Menschen sind sie Grund für Beeinträchtigungen im Alltag, im Beruf und für den Verlust von Lebensqualität: chronische Gelenk- und Rückenbeschwerden. In der vor knapp zwei Jahren neu gegründeten Abteilung für Konservative Orthopädie und Spezielle Schmerztherapie am Krankenhaus Tauberbischofsheim werden derartige Beschwerden der Patientinnen und Patienten nach einem speziellen Konzept konservativ behandelt – also ganz ohne Operation.

Dieses Behandlungskonzept entspricht den strengen Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer Akut-Kliniken, kurz Anoa. Diese verpflichten sich, die Behandlung der Patienten in den Bereichen der Konservativen Orthopädie und Unfallchirurgie, der Manuellen Medizin sowie der Schmerzmedizin nach den neuesten wissenschaftlichen und praktischen medizinischen Erkenntnissen durchzuführen. Nur 28 Kliniken in ganz Deutschland bieten dieses individuell auf den Patienten zugeschnittene, ganzheitliche und Fachdisziplinen übergreifende Behandlungskonzept an: Jetzt wurde auch das Krankenhaus Tauberbischofsheim offiziell als Anoa-Klinik anerkannt.

Interdisziplinäres Team

In der Abteilung bietet ein interdisziplinäres Team aus Fachärzten für Orthopädie sowie spezielle Schmerztherapie, Psychiatern und Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten sowie einer speziell qualifizierten Pflegekraft (Pain Nurse) ein komplexes nicht operatives Behandlungskonzept orthopädischer Erkrankungen an.

Dabei verfolgen die Spezialisten einen ganzheitlichen Ansatz, da die Schmerztherapie, insbesondere die der chronischen Schmerzen, oft eine komplexe Behandlung benötigen „Schmerz kann viele unterschiedliche Ursachen haben. In unserer Abteilung schauen wir ganz genau hin, um festzustellen, wo eigentlich das Grundproblem liegt, um dieses dann gezielt konservativ zu therapieren“, sagte Dennis Sankat. Die Behandlung der Schmerzen erfolgt multimodal. Das bedeutet, dass viele verschiedene Fachdisziplinen während der sogenannten Komplextherapie zusammenarbeiten. „Die Patienten bleiben in der Regel sieben bis 14 Tage bei uns. Jeden Fall besprechen wir gemeinsam im Team und entwickeln einen individuellen Behandlungs- und Therapieplan – auch der Patient wird bei allen Entscheidungsschritten intensiv mit einbezogen“, erklärte der Chefarzt.

Erfahrene Fachärzte kümmern sich während eines stationären Aufenthalts um Diagnostik und Therapie, etwa um die Anpassung von Schmerzmitteln. Auch alternative Methoden wie Akupunktur und Neuraltherapie werden angewendet. Darüber hinaus geht es darum, unterschiedliche funktionelle Störungen in den Gelenken, der Muskulatur und dem Bindegewebe mittels Manueller Medizin zu ertasten und zu lösen.

Physiotherapie wichtig

„Schmerzen stellen oft auch eine große psychische Belastung für den Patienten dar. Dank der engen Anbindung an die Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Krankenhaus Tauberbischofsheim haben wir jederzeit die Möglichkeit, einen Kollegen aus diesem Fachbereich hinzuzuziehen, um die Patienten hier qualifiziert zu unterstützen – die Voraussetzungen für eine umfassende Komplextherapie sind bei uns wirklich optimal“, sagte Dennis Sankat. Einen großen Stellenwert in der Behandlung nimmt außerdem die Physiotherapie ein, darunter etwa Einzeltherapien mit Medizinischer Trainingstherapie, Wärme-, Kälte- und Elektrotherapie, Fango aber auch Gruppentraining mit Wassergymnastik, Qi Gong und Rückentraining.

Darüber hinaus ist eine Diätassistentin in die stationäre Behandlung eingebunden. „Insgesamt ein rundes Konzept, das den Schmerzpatienten langfristig helfen soll“, so der Chefarzt zur Vorgehensweise.

Nachhaltige Behandlung

„Unser Bestreben ist es, dem Patienten – ganz im Sinne von Anoa – die ganzheitliche Herangehensweise und Behandlung zu vermitteln und mit ihm gemeinsam eine nachhaltige Behandlungsstrategie zu erarbeiten, so dass er die Therapie auch über den stationären Aufenthalt hinaus selbstständig fortführen und somit in Eigenleistung nachhaltig zu seinem Wohlbefinden beitragen kann“, so Dennis Sankat.

Schmerztherapie ist Teamwork

Schon seit Gründung der Abteilung im Juni 2017 wurden Patienten nach einem an Anoa angelehnten Konzept behandelt, mit dem Ziel langfristig Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zu werden. „Wir freuen uns sehr, dass sich die Bestrebungen von Herrn Sankat gelohnt haben und wir jetzt eine der 28 Anoa-Klinken Deutschlands sind. Das spricht auch für die Qualität der Behandlung in der Abteilung“, sagte Dr. Mathias Jähnel, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses sowie Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Auch der Hausobere des Krankenhauses Tauberbischofsheim Dr. Oliver Schmidt freute sich über die Aufnahme in den Fachklinik-Kreis und gratulierte Dennis Sankat: „Schmerztherapie ist Teamwork. Die Mitarbeitenden, die in die Prozesse mit eingebunden sind, setzen das Konzept der Anoa hier täglich für unsere Patienten mit großem Engagement um. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott und herzlichen Glückwunsch.“ khtbb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019