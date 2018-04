„Kröten“ stellen sich in den Dienst der guten Sache

Anzeige

Tauberbischofsheim.Tolle Aktion. Tolle Resonanz. Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gäste der FG „Bischemer Kröten“ zogen gestern Morgen Schuhe und Strümpfe aus, krempelten die Hosen hoch und stiegen ins kühle Nass. In der Kneipp-Anlage herrschte reges Treiben und gute Stimmung.

Mit ihrer „Eisbein-Challenge“ stellten sich die Kröten in den Dienst der guten Sache. Denn all der Spaß hatte einen durchaus ernsten Hintergrund: Das Gardemädchen Luisa von der FG „Hettemer Fregger“ benötigt dringend eine passende Stammzellenspende, denn das ist ihre einzige Chance auf Heilung. Die 17-Jährige leidet an einer schweren Erkrankung ihres Immunsystems (die FN berichteten).

Bei der von den Kröten organisierten „Eisbein-Challenge“ wurden unter dem Motto „Die Kröten sammeln Kröten für Luisa“ Spenden angenommen. Außerdem bestand die Möglichkeit, sich mit Informationen zu versorgen, oder sich als potenzieller Spender zur Registrierung bei der DKMS anzumelden.