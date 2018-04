Kröten übernehmen die Macht

Die heranstürmende Krötenschar brachte die Stadtmauer zum Einstürzen und übernahm die Macht über das Rathaus. © Uwe Büttner

Mit dem Rathaussturm ging es in Tauberbischofsheim am Schmutzigen Donnerstag in die heiße Phase der närrischen Tage.

Tauberbischofsheim. Am Schmutzigen Donnerstag, wie die Weiberfastnacht auch genannt wird, beginnen die „tollen Tage“ in der Region. Traditionell übernehmen an diesem Tag die Narren die Macht über die Rathäuser. Besonders spektakulär fand diese Machtübernahme am

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2905 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.02.2018