Künstlerkreis Sepia zeigt seine Werke

Tauberbischofsheim.Malerei und Zeichnungen stehen im Mittelpunkt der Werkschau des Künstlerkreises Sepia. Im März präsentieren die Mitglieder auf Einladung des Kunstvereins eine Auswahl ihrer Arbeiten im Engelsaal in Tauberbischofsheim.

Seit 1995 treffen sich die Sepia-Mitglieder wöchentlich im Atelier der Würzburger Malerin Renate Jung. Bei diesen Zusammenkünften werden vielseitige Themen und Techniken praktiziert und die Entwicklung der jeweiligen Werke kritisch konstruktiv in Augenschein genommen. Renate Jung unterstützt dabei. Im Lauf der Jahre hat sich so eine Art Salon entwickelt, in dem vor allem gemalt und gezeichnet wird, aber auch musiziert, gelesen, gespeist und diskutiert.

Vernissage am 2. März

Der Name der Gruppe entstand aus Sympathie zu den Sepien, zu den Tintenfischen. Das sind gesellige, aktive Tiere, ausgestattet mit allerhand Begabungen: Sie sind kreativ, stellen ihre Farben selber her, können mit Form und Farbe umgehen, können diese ständig verändern und auch damit gestalten. Sie können sich sogar, wenn es sein muss, hinter einer Tintenwolke einen Freiraum verschaffen.