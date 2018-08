Kulturelle Denkmale restauriert

Dittwar.Der Heimat- und Kulturverein Dittwar betreut die kulturellen „Denkmäler“ in Dittwar und versucht diese der Nachwelt zu erhalten. .

So stehen am Ortseingang aus Richtung Tauberbischofsheim kommend und am Ortsausgang in Richtung Heckfeld alte Keltern, bei denen die „Kelterkörbe“ durch Witterungseinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen waren. Deshalb ließ der Verein die Kelterkörbe nun erneuern. Der Verein bedankt sich bei der Bürgerstiftung der Stadt und den Tauberfränkischen Heimatfreunden die Unterstützung. Auf dem Bild ist eine der Keltern vor und nach der Restaurierung des heimat- und Kulturvereins zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018