Kulturelles Leben maßgeblich mitgestaltet

Höhepunkte im Vereinsleben waren zweifellos die Prunksitzungen der „Groasmückli“, das Frühlingskonzert, zusammen mit der Band „Harmonic Factory“ aus Theilheim sowie das Serenadenkonzert im Grünauer Hof, bei dem die Kapelle ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellte. Das Jahresabschlussessen mit Wanderung nach Impfingen rundete das Vereinsjahr ab. Zur Bewältigung und Organisation der gesamten Vereinsarbeit waren sieben Vorstandssitzungen notwendig. Insgesamt, so die Schriftführerin, sei es wieder ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Vereinsjahr gewesen.

Konzertdirigent Bernd Eckert lobte das ordentliche Auftreten und das Engagement der Musiker bei den Auftritten. Er sei mit der Leistung der Musiker zufrieden gewesen, jedoch gäbe es noch Luft nach oben. Durch regelmäßiges Proben könne sich jeder Einzelne noch verbessern und damit das Niveau der Gesamtkapelle anheben. Schwerpunkte der Probenarbeit für das laufende Jahr seien das Frühlingskonzert im März und die Serenade im Juli. Er würde sich freuen, wenn in Zukunft wieder Nachwuchsmusiker zur Kapelle stoßen würden und sich damit die Zukunft der Kapelle sichern ließe. Verstärkungen durch interessierte Musiker würden in allen Registern jederzeit gerne aufgenommen.

Für hervorragenden Probenbesuch wurden folgende Musikerinnen und Musiker mit einem Präsent gewürdigt: Birgit Schubert, Ina Knüttel, Wendelin Bundschuh, Walter Krank, Roland Schmauser und Thomas Ditzenbach.

Kassenwart Dietmar Mechler stellte anschließend die finanzielle Situation des Vereins dar. Im vergangenen Geschäftsjahr sei zwar solide gewirtschaftet worden, dennoch müsse ein leichter Verlust hingenommen werden. Der Verein stünde aber auf gesunden Füßen und könne gelassen ins neue Vereinsjahr gehen.

Kassenprüfer Siegfried Siehr würdigte die tadellose Arbeit des Kassenverwalters und führte die einstimmige Entlastung des Vorstands herbei. Bei den sich anschließenden Neuwahlen hatte Wahlleiter Markus Bechtold ein leichtes Amt übernommen.

Der neue Vorstand

Alle Positionen des gesamten Vorstands wurden mit einstimmigem Votum problemlos besetzt. Das Ergebnis: Vorsitzender: Wendelin Bundschuh; Stellvertretender Vorsitzender: Thomas Ditzenbach; Schriftführerin; Birgit Schubert; Kassier: Dietmar Mechler; Beisitzer: Klaus Bundschuh, Walter Krank, Roland Schmauser, Gerold Schubert; Festausschuss: Carmen Bundschuh, Christina Harter, Andrea Piekarek, Ulrike Teller, Alexandra Fischer, Andrea Lippert; Notenwart: Roland Schmauser; Kassenprüfer: Michael Kaufmann, Siegfried Siehr.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Markus Bechtold überbrachte die Grüße des Ortschaftsrates. Er stellte die geleistete Arbeit des Musikvereins für das dörfliche Leben Hochhausens heraus.

Der Musikverein sei darüber hinaus ein wichtiger und erfolgreicher Repräsentant für Hochhausen, dem er auch für das kommende Vereinsjahr viel Erfolg wünschte. Ralf Knüttel, Vorsitzender der FG Hochhäuser Groasmückle, bedankte sich beim Musikverein für die reibungslose Zusammenarbeit beider Vereine bei der Durchführung der großen Prunksitzung.

Kooperation mit Musikschule

Nach einer von der Versammlung einstimmig mitgetragenen Änderung in der Ehrenordnung des Vereins, stellte der Vorsitzende Wendelin Bundschuh die Kooperation mit der Musikschule Werbach im Ausbildungsbereich vor. Dies habe für den Verein viele Vorteile und bietet Jugendlichen mit Interesse an einem Instrument kurze Wege und eine günstige finanzielle Konditionen für Eltern.

Zum Schluss der zügig und harmonisch verlaufenen Hauptversammlung machte Bundschuh in einem kurzen Ausblick auf mehrere Termine aufmerksam: Das Frühlingskonzert findet am Sonntag, 24. März, im Konradsaal und das Serenadenkonzert am Freitag 27. Juli, im Grünauer Hof statt.

