„KunstKINO“ mit „Mein Mann Picasso“

Tauberbischofsheim.„Kino ist ebenso eine Sparte der Kunst wie Malerei, Kabarett oder Theater“, sagt Carola Mast, Mitglied im Vorstand des Kunstvereins Tauberbischofsheim. „Deshalb war und ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass auch dieses Genre bei uns im Kunstverein einen festen Platz im Termin- und Veranstaltungskalender bekommt.“ Bei Susanne, Aaron und David Derr, Betreiber des Filmtheaters Badischer Hof, rannte sie mit ihrem Anliegen offene Türen ein. Und so wurde im Mai dieses Jahres die Reihe „KunstKINO“ geboren – und feierte mit „Loving Vincent“ eine gelungene Premiere.

„Es sollten natürlich Filme sein, die von Kunst oder Künstlern handeln“, stellt die „Kino-Frau“, wie sie sich selbst bezeichnet, Carola Mast, fest. „Es sollten schon etwas Spezielles sein, das kunstvoll ist oder mit Kunst zu tun hat, nur irgendwelche Blockbuster oder Mainstream-Filme in der Reihe zu zeigen, ist nicht unser Anspruch.“ Bei der Premiere „Loving Vincent“ traf beides zu. Zum einen ist der Film in einer besonderen Technik hergestellt, zum anderen handelt er von einem Künstler. Es ist eine animierte, als Kriminalfilm aufgebaute Filmbiografie.

„Wir waren vom Erfolg überrascht“, blickt Susanne Derr zufrieden auf die Premiere der Reihe zurück. „Und natürlich freuen wir uns auf die Fortsetzung, die am Donnerstag beginnt.“ Und sie blickt, genauso wie Carola Mast, zuversichtlich in Richtung zweite Auflage, mit „Mein Mann Picasso“. Das Biopic ist der Wunschfilm des Publikums der ersten Auflage im Mai. Damals lagen Flyer mit verschiedenen Titeln aus, und die Zuschauer durften einen davon wählen. Die meisten wünschten sich den Film mit Anthony Hopkins in der Titelrolle.

Für alle Besucher des zweiten Durchgangs von „KunstKINO“ vom 15. bis 21. November (Montag ist spielfrei) gibt es die Möglichkeit, für die dritte Auflage im Frühjahr 2019 zwei Mal jeweils zwei Eintrittskarten zu gewinnen. Die Gewinner werden aus den Abrissen aller Tickets gezogen. Deshalb sollte man die Eintrittskarten nicht wegwerfen.

Die dritte und vierte Auflage für das nächste Jahr sind also bereits in Planung. Auch ein paar Filme sind schon in der engeren Wahl. „Bei unserem Zuschauervotum lagen einige Filme nur knapp hinter dem Sieger, so dass wir diese auch noch zeigen wollen“, blickt Carola Mast voraus.

„Natürlich wäre es schön, wenn ,Mein Mann Picasso’ genauso gut angenommen würde, wie ,Loving Vincent’“, hoffen David, Aaron und Susanne Derr. „Auch von einem möglichen Rückschlag lassen wir uns nicht entmutigen und gehen im nächsten Jahr sicher wieder an den Start. Es ist toll, dass die Familie Derr so große Bereitschaft zeigt, das kulturelle Leben in Tauberbischofsheim so zu bereichern“, freut sich Carola Mast über die Unterstützung.

