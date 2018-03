Kurt Wöppel neuer Ehrenvorsitzender

Anzeige

Für das Heimatfest im Mai in der Turnhalle wurde eine Foto-Zusammenstellung über Kulturgüter von Dittigheim gemacht.

Der Bildstock „Szenen aus der Passion Christi“ in Distelhausen (Ecke Schlossstraße/Bundesstraße) soll restauriert werden. Nach einer Besichtigung durch den Ortsvorsteher von Distelhausen, Lothar Lauer, Emil Hönninger vom Heimatverein Dittigheim und Björn Progl von der Firma Fleck Tauberbischofsheim erhielt der Verein ein Angebot über rund 4000 Euro.

Der Heimatverein habe für die Gemeinde Distelhausen einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis gestellt. Leider sei der Antrag an die Stadt Tauberbischofsheim weitergeleitet worden, obwohl die Stadt als Besitzer des Bildstocks dafür nicht zuständig ist. Durch weitere Verzögerungen sei die Genehmigung erst am 12. Oktober erstellt worden. Diese wurde an das Landesdenkmalamt Stuttgart weitergeleitet. Durch die Verspätung könne das Objekt erst 2019 weiter bearbeitet werden.

Der Bildstock „Pieta“ der früher an der Bäckerei Dittigheim angebracht war, wurde beim Abbruch des Gebäudes sichergestellt. Gunnar Hepp hat den Bildstock auf eigene Kosten renovieren lassen und an seinem Haus in Tauberbischofsheim angebracht. Da er das Haus zwischenzeitlich verkauft hat, kann der Bildstock aus dem Jahr 1620 wieder in Dittigheim am Haus von Peter Hepp in der Mühlrainstraße besichtigt werden.

Klaus Seidenspinner hat mit der Stadt Tauberbischofsheim insgesamt 74 Bänke auf der Gemarkung Dittigheim und in Hof Steinbach aufgestellt. 30 Bänke und drei Sitzgruppen mit Tischen wurden von ihm neu errichtet oder repariert.

Von den Fotobüchern über die Kulturdenkmäler von Dittigheim und Hof Steinbach seien bislang 152 Exemplare verkauft worden. Mit dem Buch hat sich der Verein beim Schwäbischen Heimatbund für die Verleihung des Kulturlandschaftspreises 2018 beworben und ist gespannt auf die Antwort. Auch die deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt habe zwei der Bücher erworben.

Der Grenzstein am Wiesenweg Richtung Tauberbischofsheim gegenüber dem Rasenplatz werde von der Firma Fleck Tauberbischofsheim kostenlos restauriert – ein Geschenk an den Verein.

Ein Schnittkurs für Obstbäume wurde von Klaus Seidenspinner im Namen des Vereins angeboten. 35 Interessenten nahmen teil.

Kassenwart Roland Wöppel gab anschließend einen Überblick über die Finanzentwicklung des Vereins, der auf gesunden Füßen stehe. Die Kassenprüfer Peter Hepp und Heinz Prohaska bescheinigten eine einwandfreie Führung der Geschäfte. Ortsvorsteher Elmar Hilbert beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Leistungen gewürdigt

Es folgte die Ehrung von 20 Gründungsmitgliedern. Alex Gaab hatte dafür eigens Urkunden entworfen.

Nach der Ehrung lobte der Ortsvorsteher Elmar Hilbert die Aktivitäten des Vereins. Durch dessen Arbeit sei gewährleistet, dass die vielen Kulturgüter von Dittigheim und Hof Steinbach auch für die Nachwelt erhalten bleiben.

Da Kurt Wöppel vor einem Jahr schon mitgeteilt hatte, dass er nur für ein Jahr als Vorsitzender zur Verfügung steht, musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Nach langem vergeblichen Bemühungen einen Vorsitzenden zu finden, ist der Verein dankbar, dass Christina Bähne bereit war, dieses wichtige Amt für den Verein zu übernehmen. Sie wurde einstimmig gewählt.

Nach dieser Wahl wurde die Ernennung von Kurt Wöppel zum Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins Dittigheim vorgenommen. Dieser Punkt stand nicht in der Tagesordnung.

Emil Hönninger erwähnte die wichtige Arbeit von Kurt Wöppel, unter anderem im Verein „Interessengemeinschaft Heimatbuch Dittigheim“. Nach dessen Auflösung wurde das Vermögen von rund 19 000 Mark (rund 9500 Euro), das durch den Verkauf von 2200 Büchern „Dittigheim – Eine Alte Siedlung im Taubertal“ erworben wurde, als Grundlage für die Gründung des Heimatvereins Dittigheim übernommen.

Der Verein wurde am 22. April 1992 gegründet. Peter Hepp wurde Vorsitzender und Kurt Wöppel sein Stellvertreter. 2004 übernahm Wöppel den Vorsitz. „Dieses wichtige Amt hat er mit sehr großem Erfolg ausgeführt“, würdigte Hönninger und übergab Urkunde und Präsent. In seiner gesamten Tätigkeit habe der Verein rund 95 000 Euro in den Erhalt der Kulturgüter von Dittigheim und Hof Steinbach investiert.

Jo Engert hatte für die nicht stattfindende 1250-Jahr-Feier von Dittigheim ein Heimatlied über die Geschichte von Dittigheim komponiert. Dieses Lied trug er unter großem Applaus vor. Als wichtiges Dokument kommt diese Arbeit in das Archiv des Heimatvereins. ehö

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018