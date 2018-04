Ladung oft nicht richtig gesichert

Anzeige

Tauberbischofsheim.Im Bereich der Zufahrt zur Kompostieranlage Tauberbischofsheim haben Beamte des Polizeireviers am 14. April eine Kontrollaktion durchgeführt, so die Polizei gestern. Anfahrende Pkw-Gespanne wurden an diesem Samstagvormittag angehalten und die Beamten überprüften die geladenen Kompostabfälle wie Baum- und Heckenschnitt auf Ladungssicherheit.

Gefährliche Nachlässigkeit

Immer wieder, so die Polizei verlieren solche Gespanne Äste oder andere Abfälle auf der Fahrbahn und können dadurch gefährliche Situationen verursachen – man denke beispielsweise an Motorradfahrer, die einem verloren gegangenen Ast ausweichen müssen. Insgesamt kontrollierten die Beamten 34 Fahrzeuggespanne, wobei 15 Lenker die Ladung nicht optimal gesichert hatten. Neben verkehrserzieherischen Gesprächen zeigte die Polizei drei Ordnungswidrigkeiten wegen komplett fehlender Ladungssicherung an. Die fehlende Ladungssicherung ist mit 35 Euro bußgeldbewährt – für die drei Fahrzeugführer war das, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, „ein teurer Samstagvormittag“.