Land stellt 6,5 Millionen Euro bereit

Tauberbischofsheim/Stuttgart.„Erneut kann der Main-Tauber-Kreis mit erheblicher Förderung aus dem Programm Wasserwirtschaft und Altlasten aus dem Umweltministerium rechnen“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, anlässlich der am Donnerstag in einem persönlichen Brief des Umweltministers an ihn übermittelten Zahlen. Insgesamt werden laut Reinhart nun über 6,7 Millionen Euro an Projekte im Main-Tauber-Kreis ausgeschüttet.

Der Großteil davon fließt in die einzelnen Bauabschnitte der „Wasserversorgung Mittleres Taubertal“. 3,4 Millionen Euro sind für die Funktionsabschnitte II bis VI, 1,9 Millionen Euro für den Funktionsabschnitt IV sowie nochmals 1,2 Millionen Euro für die Funktionsabschnitte III und VI. Weitere 180 000 Euro sind für ein Projekt in Creglingen (Neubau einer Phosphat-Fällungsanlage) vorgesehen.

Reinhart dankte für die erneute Mittelzuwendung für das mit Abstand größte Projekt in Sachen Wasserversorgung in ganz Baden-Württemberg. Vor einigen Wochen bereits hatte Reinhart die beteiligten Bürgermeister der Verbandsgemeinden wie auch Vertreter des Regierungspräsidiums sowie aus dem zuständigen Umweltministerium zu einem gemeinsamen Gespräch nach Stuttgart eingeladen (die FN berichteten). Die jetzt bewilligte Förderung ermögliche dem Zweckverband nun die nächsten Bauabschnitte des schon länger begonnenen Projekts umzusetzen. „Der ländliche Raum mit seiner geografischen Ausdehnung ist freilich viel mehr als Ballungsräume und Großstädte auf die finanzielle Förderung solch großer Infrastrukturprojekte angewiesen“, so Reinhart weiter.

Das Großprojekt der Wasserversorgung Mittleres Taubertal stelle alleine schon die mit Abstand größte Einzelmaßnahme dieser Art im Land dar. Umso erfreulicher sei es, dass diese Sichtweise nun auch in Stuttgart erkannt worden sei und die Mittel in Millionenhöhe zum Weiterbau bewilligt wurden.

Insgesamt wurden im Land aktuell 163,7 Millionen für Projekte der Wasserversorgung ausbezahlt, die wiederum Investitionen vor Ort von über 200 Millionen Euro auslösen werden. pm

Freitag, 22.03.2019