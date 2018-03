Langjährige Treue gewürdigt

Anzeige

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Kreisjagdvereins Tauberbischofsheim im Bonifatiussaal. Im Mittelpunkt standen Ehrungen und Neuwahlen.

Tauberbischofsheim. Mit Hörnerklang hießen die Jagdhornbläser die zahlreichen Mitglieder und Ehrengäste willkommen. Kreisjägermeister Hubert Hartnagel bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit im letzten Jahr und würdigte die „tollen Veranstaltungen“, die ins Leben gerufen wurden. Etwa das Waldfest in Grünsfeld unter Leitung von Peter Kugler, welches regen Zuspruch bei der Bevölkerung fand, oder das Freundschaftsschießen auf dem Schießstand in Lauda.

Zahlreiche Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Termine auf dem Plan. Als erstes findet seitens des Landratsamts am 11. April ein Vortrag über die Afrikanische Schweinepest in der Stadthalle Tauberbischofsheim statt. Der Schießstand bekommt eine neue Tontaubenwurfmaschine. Beim Waldfest am 17. Juni an der ADAC-Hütte zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim wird wieder einiges geboten. Begonnen wird mit einer Hubertusmesse, anschließend gibt es verschiedene Wildgerichte, der neue Lernort-Natur Anhänger „rollende Waldschule“ wird vorgestellt, eine Hundevorführung wird stattfinden. Weiterhin steht der Umzug ins neue Domizil, das Kloster Gerlachsheim, am 27. April an. MdB Alois Gerig sagte in seinem Grußwort, dass es ihm wichtig sei, auch über die Leistungen der Jäger zu sprechen. Die Jäger müssten entlastet und unterstützt werden. „Vor allem beim Thema Afrikanische Schweinepest muss bundesweit zusammengearbeitet werden. Ich hoffe, dass die getroffenen Vorsorgemaßnahmen das Ausbreiten verhindern“, so Gerig.