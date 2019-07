Laura Diehm schaffte die Traumnote 1,0

tauberbischofsheim.23 junge Menschen haben an der Fachschule für Sozialpädagogik der Euro Akademie in Tauberbischofsheim ihre schulische Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher erfolgreich abgeschlossen und gehen nach den Sommerferien in ihr Anerkennungspraktikum.

Eine Feierstunde im Winfriedheim war der Schlusspunkt nach drei Jahren Lernen in der Schule und in verschiedenen Praxisstellen.

Mit fröhlichen Liedern begleitete der Chor der beiden unteren Klassen unter Leitung von Michael Schlor die Feier, in der Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Baumann, Dekan Gerhard Hauk und Iris Hermann als Vertreterin der Geschäftsführung Grußworte sprachen.

Lange Tradition

Baumann betonte die lange Tradition, die die Ausbildung zur Erzieherin in Tauberbischofsheim schon habe – aus der kirchlich geführten Lioba-Schule sei seit Jahren im ehemaligen Bahnhofsgebäude eine moderne Ausbildungsstätte in der Trägerschaft der Euro Akademie geworden, in der zunehmend auch junge Männer den Beruf des Erziehers erlernen.

Es sei „einer der schönsten Berufe“, bestätigte Dekan Hauk die Berufswahl der Absolventen. Sie hätten die große Aufgabe, durch die Betreuung der Kinder die Gesellschaft mitzugestalten. Nur geliebte Kinder könnten auch lieben lernen.

Hermann, sich als „nüchterne Mathematikerin“ kurz fassend, dankte besonders den Lehrern und der Schulleitung, die drei Jahre lang den Entwicklungsweg der jungen Leute begleitet hatten, und ermunterte diese zur Bereitschaft, lebenslang weiterzulernen.

„Klasse der vielen Fragen“

Die Schulleiterin Gabriela Schwarz charakterisierte den Oberkurs als „Klasse der vielen Fragen“, aber auch des Handelns und wünschte den jungen Frauen und Männern, dass sie offen bleiben mögen für eigene und fremde Fragen, wodurch sie auch bereit seien, anderen gut zuzuhören. Schwarz gab ihnen ein Rilke-Zitat mit auf den Weg: „Lebe jetzt die Fragen, vielleicht lebst du dann eines fernen Tages in die Antwort hinein.“

Voller Freude über die guten Leistungen der Schüler überreichte Schwarz dann die Zeugnisse. Bei elf der 23 Absolventen steht eine Eins vor dem Komma. Jahrgangsbeste in der Erzieherprüfung wurde Laura Diehm, deren Zeugnis nur Einser aufweist.

14 junge Leute haben zugleich auch die Zusatzprüfung zur Fachhochschulreife bestanden. Hier gab es fünf Einser-Zeugnisse, und Isabelle Grimme schnitt mit einem Durchschnitt von 1,4 am besten ab.

Glücklich verabschiedeten sich die nun ehemaligen Schüler mit einem kleinen Spiel und einer launigen Ansprache der Klassensprecher Laura Diehm und Andreas Nehmer („Wir waren laut und drängend wie auf einem orientalischen Basar“) mit Blumen von ihren Lehrkräften.

Die Namen der Absolventen der fachschule für Sozialpädagogik in Tauberbischofsheim im Überblick: Tabea Becker, Lina Betzel, Larissa Castellino, Laura Diehm, Mona Fieger, Leoni Gongoll, Isabelle Grimme, Debora Joy Habiger, Nicole Hammerich, Helena Keller, Selina Kuran, Charlotte Kurz, Veronika Löffler, Greta Merklinger, Andreas Nehmer, Jessica Nenner, Sophia Pahl, Anna Reinhart, Yolanda Roth, Lara Schreglmann, Zoé Stoermer, Jakob Zenker, Hanna Zirkelbach.

