Leben und arbeiten im Ausland

Tauberbischofsheim.Die Auslandsvermittlung der Arbeitsagentur informiert am Donnerstag, 29. November, im Berufsinformationszentrum (BiZ), Pestalozziallee 17, in Tauberbischofsheim. Alle Interessierten können ab 15 Uhr via Skype an der kostenlosen Online-Vortragsveranstaltung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen. Folgende Themen werden angeboten: Motivation Ausland, Einblicke in die Arbeitsmärkte, Stellensuche, Bewerbung/Anerkennung, Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung und Sozialversicherung.

Fragen können während des Vortrags direkt per Chat an die Referenten gestellt werden. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

