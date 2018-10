Leckerbissen für Musical-Freunde

Tauberbischofsheim.„Die Nacht der Musicals“ ist am 25. Februar um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle zu erleben. In einer über zweistündigen Show erklingen die größten Highlights und bekanntesten Hits der Musical-Topseller. In einer spektakulären Show bieten die Darsteller ein Potpourri bekannter Musical-Hits aus „Tanz der Vampire“, „Frozen“, „Rocky“, „König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Cats“ und vielen weiteren Musicals dar und sorgen für Gänsehautmomente im Zuschauerraum. Aber auch die Romantik soll nicht zu kurz kommen. So werden Songs wie „Der letzte Tanz“ oder „Das Phantom der Oper“ aus dem gleichnamigen Musical präsentiert. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die Darbietungen und entführen den Zuschauer in die fantastische Welt der Musicals. Tickets gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Asa Event

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018