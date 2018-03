Lehrer lernten Wiederbelebung

Anzeige

Tauberbischofsheim.13 Lehrer aus vier Schulen sind in Tauberbischofsheim beim DRK Kreisverband Tauberbischofsheim zusammengekommen, um sich von den eigens dafür qualifizierten Instruktoren und DRK-Ausbilder Uwe Rennhofer und Alexa Mayer darin fortbilden zu lassen, wie man Schüler die lebensrettende Herzdruckmassage, ohne Beatmung, weitervermitteln kann. Unterstützt wurden die Referenten von Tina Wiedermann, welche als Ärztin die grundlegenden medizinischen Inhalte vermittelte. Eigens für den Unterricht mit Schülern wurden spezielle Übungsphantome entwickelt, welche bei Bedarf schnell aufgebaut und ansonsten platzsparend untergebracht werden können. Diese werden den Schulen kostenfrei für die praktischen Übungen zur Verfügung gestellt. Darüber erhielten die Lehrkräfte Tipps und Umsetzungskonzepte zur Weitervermittlung der Kenntnisse an den Schulen vor Ort. An den Übungsphantomen können die Schüler die Laienreanimation üben und wiederholen.