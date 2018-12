Leistungsbereitschaft und Engagement gewürdigt

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitarbeiter gab es bei der Sparkasse Tauberfranken.

Tauberbischofsheim. Im Rahmen einer Feierstunde ehrte der Vorstand der Sparkasse Tauberfranken 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Jahre 2018 ein 10-, 20-, 30- oder 40-jähriges Betriebsjubiläum oder ein 25-, beziehungsweise 40-jähriges Dienstjubiläum begehen durften.

In seiner Ansprache wertete der Vorsitzende des Vorstands, Peter Vogel, die hohe Zahl der im Jahr 2018 Geehrten mit langer Zugehörigkeit als etwas ganz Besonderes. Eine solch langjährige Verbundenheit zu einem Arbeitgeber sei keine Selbstverständlichkeit mehr und somit ein Zeichen für den besonderen Identifizierungsgrad sowie die enge Bindung der Mitarbeiter an die Sparkasse. In seiner Laudatio dankte Peter Vogel den Jubilaren daher besonders für das langjährige Engagement und die Leistungsbereitschaft.

Peter Vogel erläuterte, dass sich im Bankenwesen sehr viel verändert habe und bezeichnete die Entwicklung in der Finanzbranche als spannend und herausfordernd. Die Sparkasse baue auf ihre motivierten, kreativen und flexiblen Mitarbeiter, die zum Erfolg wesentlich beitragen und sich auf die immer rascher werdenden Veränderungen einstellen.

Den Glückwünschen und Dankesworten seines Vorredners schloss sich auch Elmar Müller als Personalratsvorsitzender gerne an. Abgerundet wurde die Feierlichkeit durch die Ansprache der Jubilare, die Manfred Bürckert stellvertretend für alle Geehrten gekonnt übernahm. Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden geehrt:

10 Jahre: Alexia Amelin; Stefan Bauer; Andre Bührdel; Gabriele Eckard; Heike Fiederling; Stephanie Gröner; Naile Gülecin; Anna Harms; Sabine Keppler; Andreas Morschheuser; Felix Schiltmeyer; Silvia Schlör-Pfannes; Thomas Schmidt; Anna Schoppert; Johanna Studniczek; Marco Uehlein; Michael Wasser; Ernst Wengertsmann; Kim Zubrod.

20 Jahre: Sonja Albert; Helmut Both; Petra Grein; Desiree Herold; Sandy Kaschawar; Karin Kircher; Ute Renk; Melanie Schneider; Birgit Stemmler; Björn Wirsching. 25 Jahre: Robert Blechschmidt; Silke Eirich; Karin Göbel; Heidi Kaufmann, Andrea Knörzer; Renate Lehmann; Hartmut Neubert; Markus Rudolf; Marc Scholz; Birgit Stein; Klaus Weidinger; Claudia Zeier.

30 Jahre: Ruth Bellmann, Silke Benchert, Anja Beringer; Elke Boelcke; Birgit Eisenhauer; Holger Girg; Heiko Grein, Michaela Grimm; Thomas Kilian; Anja Nohe-Fuchs.

40 Jahre (Dienst- und Betriebsjubiläum): Maria Anna Boger, Doris Grade; Birgit Rothmeier; Christine Schumm.

40 Jahre (Dienstjubiläum): Reiner Seeberger; Johannes Sieron.

40 Jahre (Betriebsjubiläum): Manfred Bürckert. spaka

