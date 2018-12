Leistungsturnerinnen steigen in Regioklasse auf

Die Leistungsturnerinnen des TSV Tauberbischofsheim gewannen nicht nur die Liga-Runde, sondern schafften sogar den Aufstieg in die Regioklasse.

TAUBERBISCHOFSHEIM. Für die Leistungsturnerinnen Anna Wamser, Alicia Zander, Kristina Hofmann, Lena Hofer, Alicia Rupp und Samira Badri des TSV Tauberbischofsheim hieß es, noch einmal den Weg nach Heidelberg anzutreten. In diesem Jahr stellten sich die Mädchen erstmals in der Vereinsgeschichte der großen Aufgabe in der Gauliga-Runde im Kreis Heidelberg einzusteigen. Die Konkurrenz im Turngau Heidelberg ist mit der SG Kirchheim, KuSG Leimen, TB Rohrbach, Heidelberger TV, SG Nussloch, TV Dielheim und der SG Waldhof sehr groß.

Die Liga-Runde

Der Beginn der Liga-Runde fand im Oktober in Kirchheim statt. Hier wollten sich die Mädchen bei ihrem ersten Wettkampf gut präsentieren und mal schauen, wie stark die Konkurrenz ist. Die ersten beiden Geräte Sprung und Barren liefen nach Plan und alle konnten ihre Leistungen aus dem Training souverän abrufen. Als drittes Gerät stand der nur zehn Zentimeter breite Schwebebalken auf dem Programm. Allen stand die Nervosität ins Gesicht geschrieben. Leider mussten die Turnerinnen von der Tauber hier viele Stürze hinnehmen. Dementsprechend waren die Wertungen der Kampfrichter sehr niedrig. Doch die TSV-Mädchen motivierten sich vor dem letzten Gerät, dem Boden, noch einmal gegenseitig. Somit konnten hier alle wieder ihr Können unter Beweis stellen. Nach kurzem Warten wurde der Zwischenstand bekannt gegeben und dieTSVlerinnen hatten es tatsächlich an ihrem ersten Wettkampf geschafft, die gesamte Konkurrenz hinter sich zu lassen. Auch beim zweiten und dritten Wettkampf der Vorrunde turnten sie die Konkurrenz in Grund und Boden und fuhren somit Sieg Nummer zwei und drei ein.

Zum Liga-Endkampf ging es schließlich nach Heidelberg in die Humboldhalle. Hier hieß es, einfach nur die Leistungen der Vorrunde ein letztes Mal abzurufen und weitere Punkte zu sammeln. Denn wer in der Gesamtwertung unter die ersten vier kommt, qualifiziert sich für den Relegationswettkampf in Wieblingen. Hierbei geht es um den Aufstieg in die Regioklasse.

Aber wer die Turnerinnen und Trainerinnen vom TSV Tauberbischofsheim kennt, der weiß, dass sie sich nicht nur mit der Qualifikation zufrieden geben. Nein, sie hatten den Gesamtsieg der Gauliga Heidelberg fest im Visier. An diesem Wettkampf unterstützte außerdem Lia Kritz mit sehr guten Leistungen die Mannschaft. Alle gaben ihr Bestes und setzten den guten Leistungen aus der Vorrunde noch einmal eins oben drauf. Somit hieß es am Ende der Vorrunde Platz 1 für den TSV Tauberbischofsheim und die Mädchen konnten sich mit breiter Brust noch eine Woche auf den Relegationswettkampf vorbereiten.

Der Kampf um den Aufstieg

Am vergangenen Wochenende war es dann soweit. Die Turnerinnen fuhren mit ihrer Trainerin Kristina Greco und den beiden Kampfrichterinnen Clara Zwerger und Franziska Imhof nach Wieblingen. Schon beim Einturnen war klar, dass der Aufstieg heute nicht einfach wird. Am Start waren die TSG Seckenheim, TSG Weinheim und die DJK Hockenheim vom Turngau Mannheim sowie der Heidelberger TV 1 als Absteiger aus der Regioklasse und die vier Teams vom Turngau Heidelberg, der TV Dielheim, Heidelberger TV 2, SG Kirchheim und der TSV Tauberbischofsheim.

Das Einturnen lief gut, aber es war klar, der Wettkampf musste besser werden. Am Schwebebalken durfte man sich keinen Sturz erlauben, ansonsten ist die Chance auf den Aufstieg sehr gering. Die Turnerinnen vom TSV Tauberbischofsheim starteten in der olympischen Reihenfolge an den Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden. Am Sprung riefen alle wie gewohnt ihre Leistungen ab.

Mit einem guten Start in den Wettkampf turnt es sich einfach leichter. Samira Badri zeigte hier als einzige Turnerin den Sprung „½ Ein ½ Aus“. Hier turnt sie einen Überschlag mit einer halben Drehung in der ersten und einer halben Drehung in der zweiten Flugphase.

Auch am Barren war klar, dass alle fokussiert sind und den Aufstieg fest im Blick hatten. Auch hier zeigte Alicia Rupp aus Tauberbischofsheim als einzige ein Flugelement – den sogenannten Flieger. Hier fliegt man mit einer bestimmten Technik vom unteren an den oberen Holm.

Nun ging es zum Schwebebalken. Hier war bei allen die Nervosität und Anspannung zu spüren. Trainerin Kristina Greco motivierte jede Turnerin noch einmal einzeln vor ihrer Übung. „Denkt dran, Füße immer fest in den Balken drücken. Du musst den Balken spüren. Konzentriere dich, dann klappt das.“ Auch die Mannschaft motivierte sich gegenseitig.

Alle zauberten ihre Übungen konzentriert und mit beachtlicher Körperspannung auf den Schwebebalken. So viel allen erstmals ein großer Stein vom Herzen.

Als letztes ging es zum Paradegerät, dem Boden. Hier waren die Übungen mit schwierigen Sprüngen, Drehungen sowie mit Flick Flacks und Salti gespickt. Voller Energie und mit viel Spaß präsentierten die TSVlerinnen gekonnt ihre Übungen. Die Tageshöchstwertung erzielte hier Alicia Zander mit sagenhaften 14,05 Punkten. Dies war nicht nur am Boden die höchste Wertung sondern sogar die Höchstwertung des Tages.

Freude nach langem Warten

Jetzt konnten alle erst mal durchschnaufen und sich auf die Siegerehrung freuen. Alle, insbesondere Trainerin Kristina Greco waren sehr nervös. Nach langem Warten war dann die heiß ersehnte Siegerehrung. Liga-Leiter Werner Kupferschmitt fing nicht vom acht Platzierten an, sondern mit dem ersten Platz. Aber das war nicht so schlimm, so mussten die Riege aus Tauberbischofsheim nicht lange warten bis sie aufgerufen wurden, denn sie wurden Erster. Nach kurzen ungläubigen Blicken brach die Freude bei allen aus und sie stürmten das Siegerpodest. Knapp dahinter kam die TSG Seckenheim. Wiederum knapp dahinter sicherte sich die DJK Hockenheim Platz drei.

Alicia Zander beste Turnerin

In der Gesamtwertung der einzelnen Turnerinnen sicherte sich Alicia Zander klar den ersten Platz. Auf Platz zwei kam eine Turnerin aus Kircheim und nur knapp dahinter ging der dritte Platz an Kristina Hofmann ebenfalls aus Tauberbischofsheim. Es ist ein bisher einzigartiger Erfolg in der Vereinsgeschichte des TSV Tauberbischofsheim. Alle sind sichtlich stolz, den Aufstieg in die Regioklasse souverän und ungeschlagen geschafft zu haben. Die Liga-Runde in der Regioklasse beginnt nach Ostern 2019. Bis dahin wird weiter fleißig trainiert.

