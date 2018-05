Anzeige

tauberbischofsheim.Eine Lesung mit Burkhard Hose findet am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Bonifatius, Kapellenstraße 2, in Tauberbischofsheim statt. Der Eintritt ist frei, ein Spende wird erbeten. Veranstalter sind das katholische Bildungswerk Kreis AG sowie die ökumenische Flüchtlingshilfe. Die Musikalische Gestaltung liegt beim Chor Offener Singtreff.

Zweieinhalb Jahre nach dem berühmten „Wir schaffen das!’’ von Angela Merkel ist die Diskussion um den Umgang mit der Flüchtlingskrise nicht abgeflaut. Im Gegenteil: Der rechte politische Flügel lärmt immer lauter. Hass und Gewalt sind in vielen Teilen Deutschlands an der Tagesordnung. Burkhard Hose engagiert sich seit 30 Jahren in der Asylpolitik und plädiert für einen „Aufstand der Anständigen’’.

Begegnungen mit Menschen, die auf der Flucht sind, haben Burkhard Hose geprägt. Er weiß um die Probleme, aber auch um die Chancen der Integration. Dabei ist er sich sicher: „Wir haben die Chance, Frieden und Nächstenliebe zu leben. Unsere Antwort auf Terror und Gewalt darf nicht Abschottung und gegenseitige Verdächtigung sein. Um einander zu verstehen, müssen wir aufeinander zugehen.“