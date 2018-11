Lichter der Solidarität

Tauberbischofsheim.In neun Städten in Baden-Württemberg, darunter auch Tauberbischofsheim, brennen am Samstag, 17. November, wieder tausende von Kerzen. Sie leuchten für die bundesweite Caritas-Lichteraktion „Eine Million Sterne“ und setzen ein Zeichen für eine gerechtere Welt. Die Aktion „Eine Million Sterne“ wird zum zwölften Mal durchgeführt und steht in diesem Jahr im Kontext des Caritas-Themas „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“.

Der Mangel an Wohnraum ist weltweit ein großes Problem. Die Kampagne setzt sich dafür ein, dass Wohnraum nicht zum Luxusgut von Privilegierten wird und lädt dazu ein, über neue Formen des Wohnens und Bauens nachzudenken.

Hilfe für Kinder und Jugendliche

Der bundesweite Aktionstag wird von Caritas international, dem Hilfswerk der deutschen Caritas, koordiniert. Mit dem Anzünden der Kerzen ruft die Hilfsorganisation zu Spenden auf, einmal für lokale Hilfsprojekte sowie für Projekte der Caritas Ukraine, die Hilfe für extrem gefährdete Kinder und Jugendliche bieten, die unter prekären Wohnbedingungen am Rande der Gesellschaft leben. Seit 2014, dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine, haben dort mehr als 2,5 Millionen Menschen ihr Zuhause verloren. Rund 1,6 Millionen von ihnen leben seither als Binnenflüchtlinge im eigenen Land.

Extreme Wohnungsnot gekoppelt mit der angespannten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lage des Landes, haben zur Folge, dass eine Vielzahl der Kinder und Jugendlichen in äußerst schwierigen Verhältnissen und unter prekären Wohnbedingungen aufwachsen.

Für eine bessere Perspektive

Kriminalität, Drogen- und Alkoholmissbrauch gehören zum traurigen Alltag der Heranwachsenden und ihrer Familien. Ziel der Caritas Ukraine ist es, diesen Kindern und Jugendlichen eine bessere Lebensperspektive zu eröffnen. Caritas-Fachkräfte unterstützen die Heranwachsenden gezielt durch Hausaufgabenhilfen, Freizeitangebote, medizinische und psychosoziale Betreuung und ihre Familien bei der Bewältigung des Alltags.

In Baden-Württemberg werden am Samstag, 17. November, in Bruchsal, Dietenheim-Regglisweiler, Freiburg, Heidelberg, Lahr, Lörrach, Mannheim, Stuttgart und Tauberbischofsheim Lichter der Solidarität brennen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018