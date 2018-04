Liebenswertes Geschöpf namens Kooikerhondje

Anzeige

Großes Anpassungsvermögen

Das Kooikerhondje zählt zu den Vogelhunden, ähnlich wie auch die Spaniels. Er ist ein kleiner, aufgeweckter Jagd- und Begleithund, der fröhlich, jedoch nicht lärmend und sehr auf seine Umgebung eingestellt ist. Das Kooikerhondje hat ein großes Anpassungsvermögen, ist freundlich, gutartig, sensibel und intelligent. Was er nicht so gerne mag, ist Lärm, berichtet Simone Landgraf und streichelt ihren „Alvin“. Der liegt glücklich zu ihren Füßen im Clubhaus des Hundesportvereins Tauberbischofsheim 1980. Hierher kommen Besitzer und Hund gerne, um auf dem Hundesportplatz zu üben und dem Tier artgerechten Auslauf zusammen mit anderen Hunden zu bieten.

Intelligentes „Bürschchen“

Dabei ist Alvin ein echter Adeliger. Mit vollständigem Namen heißt er „Alvin von Burg Neuhaus“ und seit 2016 auch als Deckrüde eingesetzt. Nur rund 250 Hunde jährlich werden von den Züchtern in ganz Deutschland wohlbehütet aufgezogen, bis sie eine liebevolle Familie finden und dann dort für eine Bereicherung des Alltags sorgen, beschreibt Matthias Hüttl, der sich auch sehr stark im „Kooikerhondje Verein Deutschland“ engagiert, warum es sich nicht um einen Massenhund handelt. Zum Vergleich, in Deutschland werden jedes Jahr 15 000 Schäferhunde geboren. Beide sind mit ihrem Alvin glücklich, der perfekt in ihre Familie passt. Sogar Matthias’ Mutter, die eigentlich Angst vor Hunden hat, kann sich ein Leben ohne den quirligen Vierbeiner nicht mehr vorstellen.

Beim „Gassi gehen“ läuft er zum ganz großen Teil ohne Leine, und überholende Radfahrer oder Traktoren sind ihm ganz egal. Auch wenn einmal ein Hase oder ein Reh vor ihm übers Feld flitzt, ist er abrufbar, denn Simone Landgraf legt viel Wert auf die Erziehung. „Auch Silvester ist mit Alvin überhaupt kein Problem, er rollt sich zusammen und verschläft den ganzen Trubel, obwohl es bei uns vorm Haus doch sehr turbulent und laut ist“. Natürlich müsse man mit dem Hund täglich arbeiten und ihn beschäftigen. Weil er so ein intelligentes Bürschchen ist, braucht er ausgedehnte Wanderungen in der freien Natur oder eben den Hundesportplatz. Doch er gibt so viel positive Reaktionen und ist ein echter Schmuser.

Alvin passt perfekt in das allgemeine Kooikerhondje-Muster. Die Vorgaben beschreiben den Hund als bis 42 Zentimeter groß und neun bis elf Kilogramm schwer, mit klar abgegrenzten Flecken von orange-roter Farbe auf weißem Grund. Hündinnen sind meist zierlicher als Rüden. Das Haar ist mittellang, leicht gewellt (bei Rüden) oder glatt; nicht lockig, dicht anliegend und glänzend. Dicht an den Wangen herabhängende „Ohrringe“. „Dabei kann das Kooikerhondje schon süß lächeln“, beschreibt Simone Landgraf einen weiteren Wesenszug. Er ist absolut familientreu und verteidigt sein Rudel mit lautem Gebell, wenn sich mal ein Eindringling nähert. Aber dann wird sich schnell nach dem Rudelführer (Herrchen oder Frauchen) umgeschaut, damit dieser die Situation lösen kann. Der Hund tritt dann in den Hintergrund.

Kind-und-Hund-Kurs

Auf dem Hundesportplatz in Tauberbischofsheim begegnen Hund und Besitzer vielen anderen Hunden, darunter auch den prämierten Hovawarten vom Vorsitzenden Christian Linden. Der hat seinen Laden gut im Griff. Neben einer Welpenschule und einer Hundeschule bietet der Verein auch die Möglichkeit einen „Kind-und-Hund-Kurs“ zu besuchen. Hier können Familien testen, ob sie überhaupt für die Haltung eines Hundes geeignet sind. „Meist ist nicht der Hund das Problem, sondern der Mensch dahinter an der Leine“, beschreibt Linden die Probleme, wenn Menschen nicht mit den Tieren klar kommen. Hier will der Kurs helfen, die optimale Entscheidung zu treffen. Hunde seien Lebewesen und nicht einfach eine Sache, die man bei Nichtgefallen in die Ecke legen kann, so Linden. Deshalb sollte man sich genau überlegen, ob man sich ein Haustier anschafft und die Folgen abwägen.

Wie vielfältig die Arbeit beim Hundesportverein Tauberbischofsheim ist, kann man an jedem Wochenende erleben, wenn die Tiere artgerecht beschäftigt werden. Christian Linden ist ausgebildeter Schutzdiensthelfer und besitzt den IPO-Trainerschein. „Manchmal sieht es bei uns sehr dramatisch aus, aber unsere Hunde sind perfekt ausgebildet und wissen, dass alles nur ein Spiel ist.“

Tipps rund um die Ausstellung

Bei der „6. Kooikerhondje-Spezialaustellung“ am 17. Juni auf dem Vereinsgelände oberhalb von Tauberbischofsheim kann man die spezielle Hunderasse noch besser kennenlernen und vielleicht verliebt sich ja der eine oder andere in einen Hund. Beginn der Ausstellung ist um 10 Uhr, wobei die Hunde nicht in engen Zwingern zu bestaunen sind, sondern an der Leine oder im Freigelände. Das Ende ist gegen 16 Uhr vorgesehen. Zu sehen werden alle Klassen sein, von der Babyklasse über den Champion bis zur Veteranenklasse. Für das leibliche Wohl von Tier und Mensch ist gesorgt. Wer mit dem Wohnmobil anreisen möchte, sollte sich mit Vereinsvorstand Christian Linden in Verbindung setzen. Der Anfahrtsweg ist ausgeschildert.

Wer seinen eigenen Hund zur Veranstaltung mitbringen möchte, muss eine gültige Tollwutimpfung für das Tier innerhalb der letzten zwölf Monate und frühestens drei Wochen vor der Ausstellung nachweisen können. Aber das ist für verantwortungsvolle Hundebesitzer normalerweise kein Thema, sind sich Simone Landgraf und Matthias Hüttl sicher, die dem Hundesportverein Tauberbischofsheim dankbar für die Zurverfügungstellung des Geländes sind.

