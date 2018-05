Liebliches Taubertal wirbt für Region

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wird von Montag, 21., bis Sonntag, 27. Mai, auf der Landesgartenschau in Würzburg vorstellen. Dabei werden die Besucher über mögliche Kurzurlaube an Tauber und Main informiert. In Würzburg wird das Team des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ auf die beliebten Rad- und Wandertouren zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main hinweisen. Selbstverständlich wird hierbei auch auf die Radwege von Würzburg ins „Liebliche Taubertal“ und auf den Autofreien Sonntag am 5. August aufmerksam gemacht. Ebenso wird das Schwerpunktthema „Taubertal kulinarisch erleben“ in den Mittelpunkt gerückt.