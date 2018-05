Lieder zum Lachen und Nachdenken

Anzeige

Ein Fest für die weiblichen Sinne war der im Rahmen der Reihe „Unter uns“ von Männern ausgerichtete Abend nur für Frauen im Keller des Heimat- und Kulturvereins in Dittwar.

Dittwar. Schon beim Sektempfang war den Frauen die Freude des Abends und die des Wiedersehens mit Freundinnen anzusehen. Neben guten Gesprächen und gutem Essen stand am Muttertag aber vor allem die Musik von Liedermacherin Ulrike Walter (Uissigheim) im Mittelpunkt, die den Abend gestaltete. „Du bischt a Fra“ hieß das Lied zur Begrüßung, ehe der stellvertretende Vorsitzende Manfred Bystricky auf den Abend einstimmte.

Ulrike Walter nahm die Frauen gekonnt mit in die Frauen-Erlebnis-Welt, was viele herzhafte Lacher und auch nachdenkliche Gesichter bewiesen. Beim Singen der Refrains waren die Frauen eifrig dabei, so etwa beim Lied „Der denkt, er wär´s, dabei bin’s ich“ sowie „Gehscht scho widder zum Frisör“. Bei „Die süße Verführung“ wurden alle ermuntert, die Schokolade doch mal im Dunkeln zu essen, so fänden einen die Kalorien vielleicht nicht.