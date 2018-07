Lilo Weisbrod ist die neue Präsidentin

Anzeige

Tauberbischofsheim.In festlichem Rahmen wurden kürzlich die neuen Vorstandsmitglieder des Inner Wheel Clubs Tauberfranken in ihre Ämter eingeführt. Nach einem Jahresrückblick übergab die scheidende Präsidentin Gabriele Wöppel ihre Amtskette an Nachfolgerin Lilo Weisbrod. Diese präsentierte ihr Vorstandsteam und dankte den Mitgliedern des Gremiums für ihre Bereitschaft und Unterstützung. Der Inner Wheel Club Tauberfranken besteht ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern und ist ein Service-Club, dessen Angehörige meist Rotarier aus Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim sind. Durch Spenden, Erlöse aus Märkten und Benefizveranstaltungen hilft der Club, Not zu lindern, wo die öffentliche Hand nicht ausreichend helfen kann. Neben der Förderung von Projekten im Ausland werden im Main-Tauber-Kreis unter anderem Familien in Not, Jugendmusikschulen, Kindergärten, Projekte wie „Frauen helfen Frauen“ und Tafelläden vom Inner Wheel Club unterstützt. Bild: Inner Wheel Club