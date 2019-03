Liste mit neuen und bewährten Kräften

Die Mitglieder des CDU-Stadtverbands trafen sich im VS-Casino, um die Kandidaten für die Gemeinderatswahl zu nominieren.

Tauberbischofsheim. Die Mitglieder der CDU in Tauberbischofsheim trafen sich zur Nominierungsversammlung im VS-Casino in Tauberbischofsheim.

In einer kurzen Begrüßung blickte der Vorsitzende zunächst zurück auf die vergangenen fünf Jahre der nun ablaufenden Amtsperiode im Gemeinderat. Mit der Sanierung der Innenstadt, der weiter voranschreitenden Entwicklung auf dem Konversionsgelände Laurentiusberg oder dem Breitbandausbau seien in den vergangenen Jahren große Projekte mit Beteiligung der CDU Fraktion im Gemeinderat angeschoben worden. Doch stünden auch künftig noch große Aufgaben bevor, die es in Zeiten des demografischen Wandels und der Digitalisierung gerade für Städte in der Größe von Tauberbischofsheim als wegweisend für kommende Jahrzehnte zu bewältigen gäbe. Es bedürfe auch in den kommenden Jahren großer Kraftanstrengungen und Investitionen um die Lebensqualität in der Stadt auf einem hohen Niveau zu halten. Hier habe die Union in vielen Jahren im Gemeinderat stets mit klugen Entscheidungen und der nötigen Weitsicht gehandelt.

Philipp Hess dankte den insgesamt 21 Kandidaten für ihre Bereitschaft erneut beziehungsweise in vielen Fällen erstmalig für die Liste der CDU im Gemeinderat zu kandidieren. „Wir haben es wieder geschafft ein attraktives Angebot zur Wahl in Tauberbischofsheim und allen Ortsteilen mit eigenen Kandidaten zu machen“, so Hess weiter. Es sei bei jeder Wahl stets eine neue Herausforderung die Liste zu füllen.

Am 26. Mai gelte es nun ein starkes Ergebnis für die Union einzufahren, Kandidaten, von denen vier Personen sowohl für Gemeinderat, als auch Kreistag kandidieren.

Reinhart verwies dabei auf die Vorteile der einheitlichen Unionspolitik, die auf allen politischen Ebenen in Regierungsverantwortung stehe.

Nur so könne gewährleistet sein, dass die Interessen der Bürger angefangen beim Ortschaftsrat über Gemeinderat und Kreistag bis hin zu Landtag, Bundestag und Europaparlament vertreten würden.

Er selbst stehe als Kreisrat und Landtagsabgeordneter seit vielen Jahren in engem Austausch mit Mandatsträgern aller Ebenen, um so stets die Interessen des ländlichen Raumes angemessen zu vertreten.

Die Kandidaten

Die Abstimmung zur Nominierung ergab dabei folgende Ergebnisse:

Tauberbischofsheim: Gerhard Baumann, Kurt Baumann, Paul Benz, Hubert Burger, Klaus Burger, Alexander Gärtner, Thorsten Kagerbauer, Ralph Kinzie, Josef Morschheuser, Sabine Ressel, Nina Warken, Claudia Wölpper-Murphy.

Dienstadt: Martina Meckelholt.

Distelhausen: Sascha Diemer.

Dittigheim: Birgit Frei, Elmar Hilbert.

Dittwar: Carsten Lotter, Mathias Lotter.

Hochhausen: Hilmar Freundschig.

Impfingen: Dominik Carle, Andreas Kolban.

Abschließend dankte Stadtverbandsvorsitzender Philipp Hess allen Kandidaten für ihr Engagement in der CDU an der Basis in Tauberbischofsheim. cdu

