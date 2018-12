Lkw-Brand sorgt für Vollsperrung

Tauberbischofsheim.Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, auf der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe Tauberbischofsheim.

Der 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs, der mit rund 25 Tonnen Papierrollen beladen war, bemerkte während der Fahrt, dass sein Fahrzeug im Bereich der Hinterachse brannte. Der Mann reagierte rechtzeitig und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Standstreifen, koppelte die Zugmaschine ab und versuchte das Feuer zu löschen.

Die freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim rückte mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften aus und versuchte das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Autobahn war während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Gegen 5.45 Uhr war das Feuer gelöscht.

Die Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt des Lkws. Erst gegen 10.20 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben und zumindest der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten kam es für Verkehrsteilnehmer aber auch danach noch zu erheblichen Verzögerungen. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018