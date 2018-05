Lkw rollt rückwärts und beschädigt Auto

Anzeige

Tauberbischofsheim.Einen Schaden an seinem Pkw in Höhe von zirka 1000 Euro muss ein Verkehrsteilnehmer aus Tauberbischofsheim vermutlich selbst tragen, wenn sich der verursachende Fahrer eines Lkw nicht meldet. Der Mann wollte von der Parkfläche des Landratsamts rückwärts in die Gartenstraße einbiegen, um dann in Richtung Marktplatz weiterzufahren. Er musste jedoch verkehrsbedingt warten. Im Rückspiegel konnte er, nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, erkennen, dass ein Lkw beim Anfahren leicht rückwärts rollte und hierbei seinen Pkw touchierte. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw-Fahrer dies nicht bemerkte. Es soll ein Lkw ohne Auflieger gewesen sein.