Lothar und Roswitha Ries trafen die Kastelruther Spatzen

Tauberbischofsheim/Lauda.Diesen Abend werden Lothar und Roswitha Ries aus Tauberbischofsheim so schnell nicht mehr vergessen: Sie hatten nämlich bei unserer Verlosungsaktion mitgemacht und ein „Meet & Greet“ mit den Kastelruther Spatzen in Lauda gewonnen. Vor ihrem Konzert nahmen sich die sieben Musiker aus Südtirol denn auch viel Zeit für unsere Leser, zeigten sich bodenständig und sehr natürlich. Unser Bild zeigt Lothar und Roswitha Ries (Dritter und Vierte von links) mit den weiteren Gewinnern Monika Kühlwein und Gerda Friedrich aus Markelsheim (rechts) mit den Kastelruther Spatzen – in der Bildmitte Bandleader Norbert Rier. Bild: Sabine Holroyd

