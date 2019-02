Luftverpestung am Bahnübergang

Tauberbischofsheim.Im Rahmen der Bürgerfragestunde beklagte sich eine junge Mutter über die Situation am Bahnübergang „Wellenberg“. Bei heruntergelassener Schranke würden viele Autofahrer den Motor laufen lassen, was in dem Bereich regelmäßig die Luft verpeste.

Dies stelle eine erhebliche Beeinträchtigung der Fußgänger in dem Bereich dar und sei zudem ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die Bürgerin fragte, ob man nicht zusätzliche Schilder aufstellen könne, die auch die Autofahrer im hinteren Bereich der oft langen Warteschlangen vor der Schranke sehen können. „Wir nehmen das gerne auf“, sagte Bürgermeister Wolfgang Vockel.

Dr. Wolfgang Hänle pflichtete der Frau bei und schlug vor, gemeinsam mit der Bahn eine Lösung zu finden. Zur Not müsse man verstärkt kontrollieren und Bußgelder verhängen. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019