Maertens löst Vockel ab

Der Ausbau des Leitungsnetzes geht gut voran. © Fabian Greulich

Tauberbischofsheim.Der bereits angekündigte Wechsel an der Spitze des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber (wvmt) ist nun offiziell: Bürgermeister Wolfgang Vockel hat in der Sitzung der Verbandsversammlung am Donnerstag seinen Posten als Vorsitzender zur Verfügung gestellt. Er schlug die Beendigung seiner Tätigkeit „aus einem wichtigen Grund“ gemäß Gemeindeordnung vor. Die Gründe hierfür seien den

...

Sie sehen 46% der insgesamt 868 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018