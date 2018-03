Mahnwache des Tierschutzvereins

Anzeige

Tauberbischofsheim.Wegen der Missstände im Tauberbischofsheimer Schlachthof rief der Tierschutzverein Tauberbischofsheim zu einer zweiten Mahnwache am Marktplatz auf. Gedacht werden sollte an alle Tiere, die ihr Leben so elend und grausam in Schlachthöfen beenden müssen. Trotz eisiger Kälte trafen sich etwa 50 Tierfreunde vor Ort und entzündeten Kerzen für die gequälte Kreatur. Durch mehrere Plakate wurde die Aufmerksamkeit der Passanten geweckt und Anlass zu Diskussionen gegeben. „Nicht jeder schafft es, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren,“ so Elisabeth Döringer, Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Aber wir alle müssen unser Konsumverhalten überdenken. Immer mehr, immer schneller, immer billiger. Leidtragende sind doch letztendlich die Tiere.“ Auch behördliche Versäumnisse wurden während der Diskussionen angesprochen. Am Sonntag, 4. März, findet ab 18 Uhr im Adlerhof eine öffentliche Podiumsdiskussion statt, die von der Soko Tierschutz organisiert wird. Bild: Christina Holler