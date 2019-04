Maikundgebung auf dem Marktplatz

Tauberbischofsheim.Zum 1. Mai ruft der DGB zu seiner traditionellen Maikundgebung im Main-Tauber-Kreis auf. Erstmals findet sie in diesem Jahr auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim statt. Beginn ist um 10 Uhr. Die Mai-Rede hält in diesem Jahr Sylke Fischer (DGB-Kreisvorsitzende). Bürgermeister Wolfgang Vockel spricht ein Grußwort. Anschließend gibt es diverse Stände sowie Live-Musik von „Andi und Jo“.

Sylke Fischer freut sich über das Motto „Europa, jetzt aber richtig“, unter dem die Gewerkschafter bundesweit auf die Straße gehen: „Das heißt, die Menschen müssen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Die sozialen Interessen der Bürger und Arbeitnehmer müssen Vorrang haben vor den Interessen der Unternehmen.“

In diesem Zusammenhang fordert Bernhard Löffler, DGB-Regionsgeschäftsführer in Nordwürttemberg, europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen an Stelle von Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen.

DGB-Regionssekretärin Silke Ortwein betont: „Die Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa bieten keine Lösungen. Die Brexit-Abstimmung in Großbritannien und ihre Folgen haben gezeigt, wohin es führt, wenn diejenigen die Oberhand gewinnen, die Ängste schüren, aber keine Konzepte für die Zukunft haben.“ Am 1. Mai zeigten die Gewerkschaften daher klare Kante gegen „Rechts“ und alle, die das Land und Europa spalten wollten. Ihr Credo: „Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität. Wir sagen Nein zu Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus und treten gemeinsam für ein soziales Europa ein.“

