Malerei und Farbholzschnitte

Tauberbischofsheim.In einer Einzelausstellung beim Kunstverein Tauberbischofsheim zeigt Wolfram Scheffel neben Ölbildern auch Farbholzschnitte.

In dieser Hochdrucktechnik setzt er seine Bildwelt kongenial in ein grafisches Medium um. In seiner Ölmalerei arbeitet Wolfram Scheffel mit leuchtenden Farbfeldern, die klar voneinander abgegrenzt sind. Ihre glatt gespachtelten Oberflächen drängen eine Handschriftlichkeit weitgehend zurück.

Das gleißende Licht, der Schatten, die Kontraste – Scheffels Landschaften und Architekturansichten okkupieren ein merkwürdiges Zwischenreich, das Bilder auf der Netzhaut hinterlässt, in sie hineinbrennt, wie Träume oder Visionen.

Das Charakteristische ist in knappe Form gefasst, seltsam unwirklich und beunruhigend. Etwas Magisches haftet den Bildern an.

Die Vernissage ist am Freitag, 23. November, um 20 Uhr. Die Ausstellung ist für Interessierte bis 16. Dezember (samstags von 11 bis 12.30 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung) zu sehen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018